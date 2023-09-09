السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يُعزي المغرب في ضحايا الزلزال المُدمّر

العسومي
العسومي

أعرب السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الجلل، داعيًا الله أن يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان،ويمن على المصابين بسرعة بالشفاء العاجل.

زلزال المغرب

زلزال المغرب.. فيديو مُروّع يُوثق لحظة وقوع الكارثة (شاهد)

نشرت وسائل الإعلام العربية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مُروّع" عن اللحظات الأولى للزلزال في المغرب مساء الجمعة.

ويظهر في الفيديو حالة الفزع والخوف والرعب عند عدد من الأشخاص لحظة وقوع الزلزال المُدمّر، ويُهرولون في كل اتجاه.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمُصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلاً و329 مُصابًا.

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