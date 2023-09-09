يامال يُحطم رقمان تاريخيان بعد مشاركته مع إسبانيا بعمر 16 عامًا

تمكن اللاعب المغربي الأصل لامين يامال لاعب برشلونة الواعد وصاحب الـ 16 عامًا، من تحطيم رقمان قياسيان بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا بمواجهة جورجيا في تصفيات أمم أوروبا 2024.

يُذكر أن منتخب إسبانيا حقق فوزا كبيرا على مضيفه جورجيا بنتيجة 7-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة، على ملعب "بوريس بايشادزي دينامو أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2023.

وشارك لامين يامال كبديل في الدقيقة 44، بدلًا من داني أولمو، ليكون أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يمثل قميص الماتادور بعمر 16 عامًا و57 يومًا فقط، ليكسر رقم جافي لاعب برشلونة الذي شارك في 6 أكتوبر 2021 بعمر 17 عامًا وشهرين ويوم.

كما حطم يامال رقم قياسي أخر بعدما بات أصغر لاعب في تاريخ لاروخا وأوروبا يسجل هدف للمنتخب في عمر لا يتجاوز الـ16 سنة و57 يومُا، حيث سجل الهدف السابع لإسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية 2023، بلمسة متقنة داخل منطقة الجزاء.

لامين يامال "خناقة" المغرب وإسبانيا التي إنتصر فيها الماتادور

لامين يامال كما يسميه الإسبان أو أمين جمال مثل ما يلقبه المغاربة هو من مواليد سنة 2007 في مدينة برشلونة، من أب مغربي الأصل وأم تتحدر من غينيا الاستوائية، وكان مصدر جدال في الفترة الأخيرة، بعدما حاول وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس من إقناعه بتمثيل منتخب أسود الأطلس، ولكن اللاعب فضل تمثيل إسبانيا، وبالفعل تلقي دعوة لتمثيل إسبانيا لأول مرة حين اختاره المدرب لويس دي لافوينتي لمواجهة جورجيا وقبرص بفترة التوقف الدولي الجارية.