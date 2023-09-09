319 ألف جنيه دعماً للأطباء وأسرهم خلال شهر أغسطس

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهر أغسطس الماضى.

وقالت د. إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الآخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات.

وأضافت د. إيمان سلامة أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هى من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر أغسطس الماضى دعماً لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 17 من أسر الأطباء بمبلغ 56 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ ١١٤ ألف جنيه لعدد ١٩ من أسر شهداء كورونا.

ودعماً لعلاج 30 طبيباً بمبلغ 99 ألف جنيه ودعم وفاة إصابة بالكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب.