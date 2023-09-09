زلزال المغرب.. فيديو مُروّع يُوثق لحظة وقوع الكارثة (شاهد)

نشرت وسائل الإعلام العربية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو "مُروّع" عن اللحظات الأولى للزلزال في المغرب مساء الجمعة.

ويظهر في الفيديو حالة الفزع والخوف والرعب عند عدد من الأشخاص لحظة وقوع الزلزال المُدمّر، ويُهرولون في كل اتجاه.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمُصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلاً و329 مُصابًا.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، مُنذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

الجيش المغربي يُعلن حالة الاستنفار بعد الزلزال المُدمّر:

أعلنت "القوات المسلحة الملكية في المغرب"، حالة الاستنفار، إذ هرعت في اتجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المُتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وأشارت جريدة "هسبريس الإلكترونية" المغربية، إلى انتشار عدد كبير من آليات القوات المسلحة الملكية طول الطريق الرابط بين الدار البيضاء ومراكش متجهة صوب مدينة النخيل.

كما استعانت القوات المسلحة بالجرافات، التي من شأنها أن تُساعد في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلاً عن سيارات إسعاف تابعة لها وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.