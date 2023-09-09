بالأسماء.. تسليم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بالإسماعيلية

سلّمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، 11 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم أبناء المحافظة، وذلك للعمل فى 7 شركات من القطاع الخاص والاستثماري.

وأكدت وزارة العمل، على متابعتها لهذه الفرص بعد استلامها والتأكد من مراعاة الحد الأدنى للأجور في كافة العقود، وذلك ضمن جهود المديرية بالتنسيق مع المنشآت لتشغيل تلك الفئة ودمجها في سوق العمل وذلك لاستيفاء النسبة القانونية التي حددها القانون لعمل تلك الفئة داخل المنشآت، ومتابعة التشغيل بعد استلامها للعقود داخل المنشآت من خلال الجهات التابعة للمديرية، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة لإعاقتهم، لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وإلزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة .

وقال محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن الشركات التي وفرت تلك الفرص هي:- شركة قناة السويس للخدمات البيئية، وشركة دبى للملابس الجاهزة، وشركة ماجيك للشنط، ومصنع هوت دينيم، وشركة كازيون، والشركة التركية للصناعات الكهربائية، وشركة أولاد جوهر.

تسليم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بالإسماعيلية

والأسماء التي تسلمت عقود العمل هي:- احمد محمد على، وايه جمال عبد الرازق، ومحمد السيد عبد العزيز، وعوض السيد عوض، ومحمد محمد عبد الهادى، ومحمد عثمان محمد، واميرة محمد يوسف، واشرف محمد مسلم سليم، ومحمد عبد الفتاح عبد العال، ونورا محمد الغريب، والغنيمى عبد الله محمد.

وأكد طلعت، استمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص ومتابعة تلك الفرص من خلال مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة .