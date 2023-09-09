ريال مدريد يُنعي ضحايا زلزال المغرب في بيان رسمي

قدم نادي ريال مدريد النعي في ضحايا زلزال المغرب الذي ضرب البلاد أمس الجمعة بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 من الأشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "يعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته عن عميق فزعهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة ، ونعرب عن تعازيه ومحبته لأسر المتوفين ولجميع الشعب المغربي"

واختتم النادي الملكي بيانه قائلا، "نحن نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا ومحبتنا”.

وجاء البيان كالتالي:

في سياق متصل من المنتظر أن يلتق يمنتخب المغرب مع نظيره منتخب ليبريا اليوم بتصفيات أمم افريقيا، ومن المحتمل ان يتم تأجيل المباراة التي ستقام علي الأراضي المغربية.