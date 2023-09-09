مصر تواجه المغرب اليوم بربع نهائى بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة

يلتقي منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة مع نظيره المغربى ، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور ربع النهائى ، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، بإستاد القاهرة .

و نجح منتخب الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور ال 16 مساء أمس الجمعة .

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

مدرب منتخب مصر: مواجهة المغرب ستكون قوية وقادرون على الفوز

من جانبة أكد الإيطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة أن المنتخب خاض مباراة كينيا في دور ال 16 ببطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة تحت ضغط خاصة بعد الخسارة من الجزائر في المباراة الماضية بدور المجموعات.

وعن مواجهة المغرب في ربع النهائي قال المدير الفني لمنتخب مصر : مواجهة المغرب لن تكون مباراة سهلة خاصة أن المغرب من الفرق القوية في البطولة ، لكن ليس أمامنا سوى الفوز للاستمرار في التقدم في البطولة سنسعى لتصحيح الأخطاء وتقديم أفضل مالدينا.



وعن تقييمه للمنتخبات المشاركة و مستوى البطولة بشكل عام قال : الفرق المشاركة كلها على مستوى عالِ و نحترم الجميع ولكن الأفضل هو من سيتوج باللقب وأتمنى أن نكون الأفضل و نتوج باللقب.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني و أحمد صلاح و رضا هيكل و سيف عابد و عبد الرحمن سعودي و محمد عادل و محمد المهدي و محمد رضا و محمد رمضان و محمد مصطفي و أحمد يوسف و محمد عسران و أحمد سعيد”.

و يترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، و محمد معوض مدير المنتخب، و أحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، و سامح ظلام علاج طبيعي، و على زكي المدير الإداري.