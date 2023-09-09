نقيب المحامين يتواصل مع الجهات المعنية لإخلاء سبيل محام كوم أمبو

تواصل عبدالحليم علام، نقيب المحامين ، منذ اللحظة الاولى، مع نقيب محامي أسوان حمادة كارورة، وأعضاء المجلس الفرعي، للوقوف على أسباب وملابسات إلقاء القبض على أسامة إبراهيم المحامي بكوم أمبو، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب الزميل المحامي في أزمته، حتى اخلاء سبيله في أسرع وقت .

وبناء على ذلك التواصل، فقد أجري عبدالحيلم علام، نقيب المحامين، اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعرف على آخر المستجدات، والإجراءات المتخذة تجاه الزميل، ولمعرفة التحقيقات التي تمت مع الزميل المحامي.

كما شكل لجنة من نقابة محامي أسوان الفرعية، ومن أعضاء مجلس النقابة العامة، لمتابعة كافة التحقيقات التي تجرى مع الزميل المحامي، لحين الانتهاء منها وإخلاء سبيله.