ترقبوا.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء مصر غدًا

قال الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر تشهد غدًا الاحد ظاهرة فلكية يحبها هواة الفلك، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء" التوأم".

اقتران القمر مع النجم بولوكس

وأضاف تادروس، خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، يشرق القمر مقترنًا مع النجم بولوكس في برج الجوزاء"التوأم"، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بغضون الساعة 2:20 صباحًا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

أشرف تادروس

الظواهر الفلكية

وأشار ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته.

علاقة الزلازل بالكواكب

وذكر، ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، فمشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صغ=فاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، حيث أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.