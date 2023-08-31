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الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مطران طنطا: مشروع الفلك سفينة نجاة لأصحاب متلازمة داون.. فيديو

متلازمة داون
متلازمة داون

قال نيافة الأنبا بولا، مطران الأقباط الأرثوذكس بإيبارشية طنطا، وتوابعها بمؤسسة الفلك الخيرية، إن المؤسسة ترعى أصحاب متلازمة داون اللذين يعانون من صعوبة تأقلمهم مع البيئة المحيطة لتنمية قدراتهم سواء الحسية والحركية والذهنية والتعليمية، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها بالمجان.

 

 

متلازمة داون 


أضاف نيافة الأنبا بولا، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤسسة تستقبل الأطفال من سن 4 أعوام، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت بشأن إنشاء المؤسسة من كثرة شكاوى الأمهات عن الأطفال.


وأوضح أن هناك عادات نحرص على تنفيذها والالتزام بها، مبينا أنه يتم الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال، من أجل الارتباط بالمكان ووجود التآلف بينهم.


وتابع أن مشروع الفلك نتاج دراسة التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، موضحا أنه تم إرسال مجموعة للتدريب في إيطاليا على إدارة مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يقدم مجموعات متكاملة من الخدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة تضم التعليم والتدريب وتنمية المواهب، من أجل تحقيق دمجهم في المجتمع.


وأكد أنه يتردد على المؤسسة أعداد كبيرة وقد تصل إلى 300 شخص في اليوم، موضحا أن هناك عمليات تدريب للتعامل مع الأطفال مع تدريب الأشخاص للعمل في أي أماكن أخرى بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الأهالي للتواصل مع أولادهم.


وأشاد مطران طنطا، بالدور المجتمعي الذى تقوم به جامعة طنطا في دعم مشروع الفلك، مؤكدا حرصه على استكمال المشروع وعدم اللجوء إلى أي مؤسسات، مشيدا بدور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في ظهور المشروع للنور، واستعداداها للمساهمة بقوة في المشروع.
 

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