مفاجأة جديدة في حالة الطقس حتى الخميس المقبل

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية خلال هذه الفترة، نظرًا لاننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وإرتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء عن معدلاتها الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على العالم أجمع.

طقس شديد الحرارة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك حتى الخميس المقبل.

التحسن النسبي في درجات الحرارة

وذكرت الهيئة، أنه بدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة يوم السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة، بعدما شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة الماضية.

الظواهر الجوية تتعرض لها البلاد

وأضافت، هناك بعض الظواهر الجوية تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة