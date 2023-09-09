الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت من المتوقع أن يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة وتحسنًا نسبيًا، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

كما تتوقع أن يكون معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتتوقع هيئة الأرصاد أن اليوم، يشهد نشاطا للرياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة