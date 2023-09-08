الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع طفيف بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدًا

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 36 والصغرى 27.

طنطا:- العظمى 36 والصغرى 26.

شبين الكوم: العظمى 36 والصغرى 26.

دمنهور: العظمى 35 والصغرى 26.

مطروح: العظمى 33 والصغرى 24.

السلوم: العظمى 34 والصغرى 24.

سيوة: العظمى 37 والصغرى 25.

بورسعيد: العظمى 33 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 33 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 36 والصغرى 26.

المنصورة:- العظمى 36 والصغرى 26.

الإسماعيلية:- العظمى 37 والصغرى 25.

السويس:- العظمى 37 والصغرى 26.

العريش:- العظمى 33 والصغرى 24.

رفح:- العظمى 32 والصغرى 24.

رأس سدر:- العظمى 36 والصغرى 26.

نخل:- العظمى 36 والصغرى 18.

طابا:- العظمى 36 الصغرى 26.

كاترين:- العظمى 34 الصغرى 17.

الطور:- العظمى 36 الصغرى 26.

شرم الشيخ:- العظمى 41 الصغرى 30.

الغردقة:-  العظمى 41 الصغرى 30.

مرسى علم:- العظمى 42 الصغرى 30.

الفيوم:- العظمى 39 الصغرى 25.

بنى سويف:- العظمى 39 الصغرى 25.

المنيا:- العظمى 39 الصغرى 24.

أسيوط:- العظمى 40 الصغرى 25.

سوهاج:- العظمى 41 الصغرى 27.

قنا:- العظمى 43 الصغرى 27.

الأقصر:- العظمى 45 الصغرى 28.

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 29.

أبوسمبل:- العظمى 45 الصغرى 28.

الوادي الجديد:- العظمى 43 الصغرى 25.

شلاتين:- العظمى 41 الصغرى 30.

أبو رماد:- العظمى 40 الصغرى 30.

حلايب:- العظمى 37 الصغرى 29.

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