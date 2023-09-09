الزراعة: مصر تنتج 60% من استهلاك الياسمين في العالم (فيديو)

أشاد الدكتور خالد أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية بـ “شبرا بلولة" المكان الأكثر تميزًا في مصر لإنتاج الياسمين.

محصول الياسمين دخل القرية منذ 70 سنة

وأضاف “أبو شادي” خلال حواره ببرنامج “مانشيت” تقديم الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، “متواجدون دائما مع الفلاح”، مشيرا إلى أن محصول الياسمين من المحاصيل المعمرة، والذى دخل القرية منذ 70 سنة.

وتابع: “ إنتاج 60% من استهلاك العالم من الياسمين فى مصر”، موضحا أنه يتم استخلاص زيت الياسمين من النبتة، حيث أن الفدان ينتج من 6 إلى 8 أطنان فى العام ويستخلص منها عجين الياسمين، وكل طن يخرج 3 كيلو عجينة ما يساوى 24 كيلو للفدان فى الموسم.