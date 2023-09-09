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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الزراعة: مصر تنتج 60% من استهلاك الياسمين في العالم (فيديو)

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

أشاد الدكتور خالد أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية  بـ “شبرا بلولة" المكان الأكثر تميزًا في مصر لإنتاج الياسمين.

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"بحوث البساتين" ينظم ندوة عن زراعة محصول الياسمين بالغربية

 محصول الياسمين  دخل القرية منذ 70 سنة

وأضاف “أبو شادي” خلال حواره ببرنامج “مانشيت” تقديم الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، “متواجدون دائما مع الفلاح”، مشيرا إلى أن محصول الياسمين من المحاصيل المعمرة، والذى دخل القرية منذ 70 سنة.

وتابع: “ إنتاج 60% من استهلاك العالم من الياسمين فى مصر”، موضحا أنه يتم استخلاص زيت الياسمين من النبتة، حيث أن الفدان ينتج من 6 إلى 8 أطنان فى العام ويستخلص منها عجين الياسمين، وكل طن يخرج 3 كيلو عجينة ما يساوى 24 كيلو للفدان فى الموسم.

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