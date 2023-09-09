فريق العلاجي فى زيارة لمستشفي فرشوط المركزى

أجري فريق الإشراف الطبى بمديرية الصحة بقنا، اليوم الجمعة، بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي ونبيل مسؤل التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة جولة تفقدية لمستشفي فرشوط المركزي شمال محافظة قنا .

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، أن الفريق إستهل جولته بتفقد الإستقبال للتأكد من إنتظام فريق الإستقبال النوبطشي وتوافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ.

وإستكمل الفريق جولته بتفقد قسم الأطفال والحضانات للتأكد من تواجد الفريق المناوب وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وأضاف بدران أن الفريق قد إستكمل جولته بالمستشفي في رفقة الدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفي بتفقد قسم الكلي الصناعي للإطمئنان علي المرضي وعلي تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة، كما تفقد الفريق العناية المركزة ، قسم النساء ، الباطنة ، المعمل ، الأشعة.

فيما أشار الدكتور محمد بدران علي إستمرار جهود فرق الإشراف في متابعة سير العمل ورفع تقارير المتابعة للمرور بما يتوائم وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسيد اللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة للمنظومة الصحية بالمحافظة.