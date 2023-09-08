جاكو.. أول شبكة تواصل اجتماعي سعودية تنافس المواقع العالمية (تفاصيل)

جاكو.. شبكة سعودية للتواصل الاجتماعي، نجحت في كسب ثقة الالاف من النشطاء خلال عامها الأول، وتصدرت اليوم ترند موقع البحث العالمي جوجل بالتزامن مع احتفال القائمين عليها بمرور عام على إطلاقها.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد أعلن رائد الأعمال والمشرف على تطوير شبكة جاكو للتواصل الاجتماعي فهد الشدي، تحدّ خاص تخوضه المنصة للوصول إلى خمسة ملايين مستخدم مع نهاية العام الأول.

وأعرب فهد الشدي عن سعادته بتحقيق جاكو لهذا النجاح الكبير، حيث أعلن عن استحواذ الشبكة على مليون مستخدم جديد خلال شهرين فقط.

وأكد أنه يثق في وصول جاكو إلى خمسة ملايين مستخدم بحلول نهاية العام الأول، مشيرًا إلى أن طموحاته وفريق العمل يشاركهم فيها شريحة كبيرة من جمهور السوشيال ميديا في السعودية والخليج والعالم العربي الذين قرروا الانتقال إلى تطبيق جاكو.

وقال الشدي:"أن إطلاق شبكة تواصل مثل جاكو يعد تحديًا صعبًا مقارنة بما يتوفر لشبكات التواصل في السليكون فالي من اقتصاديات الوفرة والنطاق، ولكن استحواذها على مليون مستخدم في أسابيع قليلة، يدل على أننا جادين في رغبتنا في تغير قواعد اللعبة هنا".

وأضاف: "ظهور شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2009 استفاد من التطورات التكنولوجية في ذلك الوقت، مما أدى إلى استبدال الوسائط المحلية والإقليمية في مجال التواصل، ومع دخول العقد الأخير من عصر شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت حركة المستخدمين أكثر ديناميكية وتنقلاً بين الشبكات، لكنها ظلت محصورة في الشبكات الغربية الكبرى، باستثناء تجربة ناجحة واحدة وهي شبكة التيك توك، ويبقى السؤال المطروح: هل وصل تاريخ شبكات التواصل الاجتماعي إلى الرياض؟ هذا ما نعمل عليه".

يذكر أن جاكو احتفلت بمرور عامها الأول في مقر إدارة جاكو بالرياض، بحضور نخبة من المؤثرين والضيوف المترقبين لما سيتم الإعلان عنه بعد أسابيع قليلة من انطلاقة الشبكة التي يعول عليها الكثيرون في تمثيل الشرق الأوسط في مجال يعد "شبه محتكر وغير قابل للمنافسة".