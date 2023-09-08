لامين يامال يدخل تاريخ منتخب إسبانيا

دخل لامين يامال لاعب برشلونة، تاريخ منتخب إسبانيا كونه أصغر لاعب في تاريخ “لاروخا” يشارك في مباراة رسمية.

وشارك لامين يامال مع إسبانيا ضد جورجيا كبديل مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعت بنيهما في تصفيات أمم أوروبا 2024، وفاز بها منتخب إسبانيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويبلغ لامين يامال من العمر 16 عاما و57 يوما فقط عند مشاركته مع منتخب إسبانيا صد جورجيا ليكسر قم جافي زميله في برشلونة الذي شارك في 6 أكتوبر 2021 بعمر 17 عامًا وشهرين ويوم.

وأصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ لاروخا وأوروبا يسجل هدف للمنتخب في عمر لا يتجاوز الـ16 سنة و57 يوم.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولي بتصفيات أمم أوروبا 2024، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب جورجيا في المركز الرابع 4 نقاط.