استئصال الغدة الدرقية هو الاستئصال الجراحي لجزء أو كل الغدة الدرقية، وتنتج هذه الغدة المهمة، الموجودة في الجزء الأمامي السفلي من الرقبة، هرمون الغدة الدرقية، الذي ينظم إنتاج الجسم للطاقة.

وتتشكل الغدة الدرقية السليمة مثل الفراشة، مع الفصوص اليمنى واليسرى المتصلة بجسر يسمى برزخ الغدة الدرقية، واعتمادا على سبب استئصال الغدة الدرقية، ستتم إزالة كل الغدة الدرقية أو جزء منها، وتشمل الأنواع المختلفة من استئصال الغدة الدرقية ما يلي:

استئصال فص الغدة الدرقية الجزئي (إجراء نادر) - تتم إزالة جزء فقط من فص الغدة الدرقية.

استئصال فص الغدة الدرقية - تتم إزالة كل فص الغدة الدرقية.

استئصال فص الغدة الدرقية مع استئصال البرزخ - تتم إزالة كل فص الغدة الدرقية، جنبا إلى جنب مع القسم بين الفصين (يسمى برزخ الغدة الدرقية).

المجموع الفرعي لاستئصال الغدة الدرقية - تتم إزالة فص الغدة الدرقية وبرزخ وجزء من الفص الثاني.

استئصال الغدة الدرقية الكلي - تتم إزالة الغدة الدرقية بأكملها.