طرق للمحافظة على صحة الغدة الدرقية

تحتاج الغدة الدرقية اللى اليود لتعمل بشكل صحيح وتنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية لتلبية احتياجات جسمك، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH). إذا لم تحصل على كمية كافية من اليود، فإنك تخاطر بقصور الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية وفقا لما نشره موقع health

وللحفاظ على الغدة الدرقية يجب تناول الأطعمة الآتية:

1 - الجوز

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، تحتوي المكسرات على عنصر غذائي آخر يساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية: السيلينيوم . قد يساعد السيلينيوم في درء تلف الغدة الدرقية على المدى الطويل لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالغدة الدرقية مثل مرض هاشيموتو وجريفز

2 - الحليب

يعتبر الحليب ومنتجات الألبان من بين أفضل مصادر اليود ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة. ومع ذلك ، فإن المشروبات النباتية المستخدمة كبدائل للحليب ، مثل مشروبات الصويا واللوز ، تحتوي على كميات صغيرة نسبيًا من اليود.

3 - دجاج ولحم بقري

تعتبر اللحوم مصدرًا جيدًا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة: ​​حصة واحدة 3 أونصات من لحم بقري مشوي تحتوي على 7 ملليجرام ؛ فطيرة لحم بقري 3 أونصات تحتوي على 3 ملليجرام ؛ و 3 أونصات من لحم الدجاج الداكن تحتوي على 2.4 ملليجرام.

4 - السمك

نظرًا لوجود اليود في التربة ومياه البحر ، فإن الأسماك هي مصدر جيد آخر لهذه المغذيات ، كما تقول جمعية الغدة الدرقية الأمريكية . لقد عرف الباحثون منذ فترة طويلة أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجبلية النائية دون الوصول إلى البحر معرضون لخطر الإصابة بتضخم الغدة الدرقية

5 - المحار

قال إيليك ، كقاعدة عامة ، تعتبر المحار مثل الكركند والجمبري مصادر جيدة لليود. تحتوي 3 أونصات فقط من الروبيان (حوالي 4 أو 5 قطع) على حوالي 10٪ من المدخول الموصى به ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

6 - البيض

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 16٪ من اليود اليومي - و 20٪ من السيلينيوم الذي تحتاجه يوميًا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة - مما يجعل البيض غذاءً خارقًا للغدة الدرقية.