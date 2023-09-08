فقرة مواهب فنية للأطفال بقصر ثقافة الطفل بالخارجة (فيديو)

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

واحدة من الفعاليات المميزة التي نظمتها فرع ثقافة الوادي الجديد هي فقرة المواهب الفنية للأطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة. تحت إشراف ضياء مكاوي، اجتمع مجموعة من المواهب الشابة وقدمت عروضًا مميزة ومذهلة.

من بين المبدعين الصغار الذين شاركوا في هذه الفعالية، كان هناك الفتيان "منه الله حسن" و"ملك سيد". قدم كلا الطفلين أداءً فنيًا استثنائيًا وأبدعا في التعبير عن مواهبهما المختلفة.

"منه الله حسن" يتمتع بموهبة كبيرة في فن العزف على آلة المزمار وقد أدهش الحضور بأدائه الاحترافي والرائع. بتقنياته الدقيقة وأصواته المذهلة، نال إعجاب الجميع وتفاعل الحضور مع أداءه بإعجاب كبير.

أما "ملك سيد"، فقدمت هذه الطفلة عرضًا مثيرًا للإعجاب في فن الرقص. استعرضت ملك مهاراتها الراقصة الرائعة وحركاتها الإبداعية وأبدعت في تقديم فقرة راقصة تعبيرية معبرة.

حققت فقرة المواهب الفنية للأطفال نجاحًا كبيرًا وحازت على إعجاب الحضور. وتمثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية فرصة هامة لاكتشاف ودعم المواهب الشابة وتشجيعها على التعبير عن ذواتها بطرق مبدعة وفنية.

تأتي هذه الفعاليات كجزء من برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والفني في مصر وتوفير فرص ترفيهية وتعليمية للمجتمع خلال فترة الإجازة الصيفية.

وبفضل التوجيهات السخية للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، تستمر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" في إثراء المشهد الثقافي والفني للمجتمع.