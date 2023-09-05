موعد الظهور الأول لـ "مانشيني" مع المنتخب السعودي

تنتظر جماهير الكرة السعودية، مشاهدة الأخضر، تحت القيادة الفنية الجديدة بعد نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو للإعلان عن تولي مانشيتي مهام تدريب المنتخب السعودي.

موعد الظهور الأول

ويسجل روبرتو مانشيني، المدير الفني مع المنتخب السعودي الظهور الأول بعدما استقال من تدريب المنتخب الإيطالي لتولي القيادة الفنية لـ"الأخضر" خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية

وسيلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الكوستاريكي مباراة ودية مقرر لها يوم 9 من شهر سبتمبر المقبل، حيث سافر إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية لخوض المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لمنافسات كأس آسيا 2023.

وتعاقد مانشيتي مع منتخب السعودية لمدة 4 مواسم تنتهي في عام 2027، وسيحصل خلال تلك الفترة على راتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو سنويًا.

وقدم الفرنسي هيرفي ريناراستقالته من تدريب المنتخب الأول السعودي في مارس الماضي من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات.