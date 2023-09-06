قوات الاحتلال تنسحب من مخيم جنين بعد اعتقالها أحد الأسرى

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بعد اعتقالها أحد الأسرى، حيث شهدت عملية الاقتحام اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

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وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بأنّ قوات الاحتلال بدأت تنسحب من مخيم جنين بعد اعتقالها أحد الأسرى المحررين.

جيش الاحتلال

وذكرت أنّ عملية جيش الاحتلال في جنين استهدفت اعتقال فلسطينيين مطلوبين، وأشارت إلى أنّ القوات داهمت شقة سكنية داخل عمارة على أطراف المخيم.

صفارات الإنذار

ودوّت صفارات الإنذار في المخيم للتحذير من تسلل قوات الاحتلال خصوصًا عقب اكتشاف أمرها، فيما أرسلت قوات الاحتلال آليات عسكرية مصفحة لمساندة القوة الخاصة.