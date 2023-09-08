أسعار الدواجن في مصر اليوم 8 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 8 سبتمبر، ما بين 64 و65 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 115 و120 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 120 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة

سعر الفراخ الأمهات البيضاء

تراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء ما بين 54 لـ 55 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

- وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 99 جنيهًا.

سعر أوراك الفراخ

- وبلغ سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم نحو 75 جنيهًا.

اليوم

سعر الفراخ الساسو

- وصل سعر كيلو الفراخ الساسو لـ 81 جنيها.

سعر دبابيس الفراخ

- بلغ سعر كيلو الدبابيس نحو 70 جنيهًا.

سعر كيلو أوراك الفراخ

- حقق سعر كيلو الأجنحة اليوم نحو 55 جنيهًا.

سعر البانيه

- وتراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 155 لـ 160 جنيهًا.

البيض اليوم في أسواق مصر

- سجل سعر البيض الأبيض 115 جنيهًا للكرتونة.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 117 جنيهات.

- ووصل سعر كرتونة البيض البلدي لـ 126 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 16 لـ 17 جنيها.

- سجل سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 لـ 17 جنيها.