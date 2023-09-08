مواصفات الزى المدرسى الموحد فى المدارس الحكومية

حددت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الزى المدرسى الموحد في المدارس الحكومية والتجريبية "الرسمية لغات".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ذلك يأتي تحقيقا للصالح العام، وحسن سير وانضباط العملية التعليمية، في جميع المؤسسات التعليمية.

أهداف الزى المدرسى الموحد

يهدف الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس إلى الآتي:

١. إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالا للأهداف، المرتبطة بالعمل التربوي.

٢. ترسيخ قواعد الانضباط، والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح، داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات.

٣. غرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب.

٤ تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزإلـة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.

٥، الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة مما يقلل العنف، والمشاكل التأديبية داخل المدارس.

٦ . التقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب، القائمة على التباهي والتفاخر.

٧. خفض التكاليف، وتخفيف الأعباء المادية علي أولياء الأمور.

مواصفات الزى المدرسى الموحد

يلتزم طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء الزى المدرسى الموحد، وفقا للمواصفات الآتية:

أولا الزى المدرسى لمرحلة التعليم الأساسى

١- يكون الزى المدرسى عبارة عن مريلة وبنطلون لجميع الطلاب، باللون الذي تحدده مديرية التريية والتعليم المختصة.

٢- يمكن استبدال المريلة في الزي المدرسي الموحد، وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

٣. يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

٤ - حذاء مدرسي وجوري، بلون يناسب لون الزي المدرسي الموحد.

ثانيا الزى المدرسى في المرحلة الثانوية:

١. البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل ضمن الزى المدرسى الموحد.

وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت، وفق ما تقرره مديريات التربية والتعليم.

٢. البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب، باللون الذي تختاره مديرية التريية والتعليم المختصة.

وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت، بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

٣. ارتداء حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

ثالثا بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري)

- يشترط في الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يضد بأي نماذج، أو رسوم توضيحية، تعر عن غطاء الشر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

ب - أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص، أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.