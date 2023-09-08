أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة من أرض المزرعة.. الضاني بكام

أسعار اللحوم.. شهدت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الجمعة حالة من التباين في الأسواق المحلية وفي أرض المزرعة، إذ تختلف أسعار اللحوم اليوم الجمعة، بشكل مستمر عن سعر اللحوم التي جاءت من قبل فقد شهدت اليوم استقرارًا لبعض الأصناف.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم، والتي جاءت على النحو الاتي:

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 140 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 137 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة من أرض المزرعة

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 137 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 155 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 140 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 138 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 125 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن جانب أخر تقوم وزارة الزراعة بصورة مستمرة بطرح اللحوم في منافذها على مستوى الجمهورية بتخفيضات تصل م 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.