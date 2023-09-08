ارتياح في إيسترن كومباني بعد تولي "إينو" القيادة الفنية لفريق الكرة

سادت حالة من التفاؤل داخل نادي نادي إيسترن كومباني الرياضي برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز بعد تعيين جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد إينو ومعه التشكيل الجديد للجهاز الذى تم الإعلان عنه لخلافة خالد عبدالعظيم المدير الفني السابق الذى رحل عن منصبه.

وأعلنت إدارة إيسترن عن التعاقد مع الجهاز الجديد لمدة موسم، بدءًا من الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية (الممتاز ب) بمجموعة القاهرة.

كما ان النادي قام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من المهندس نصر عبدالعزيز ، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة المهندس خالد عباس، ومدير الكرة الكابتن باسم عادل.

وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات إيسترن كومباني في الصعود في الصعود لدوري المحترفين.

ويستمر خالد عباس وباسم عادل في موقعيهما مشرفًا عام علي الكرة و مدير الكرة، رفقة الجهاز الجديد الذى يضم كلًّا من: خالد إينو (مدير فني)

ومحمد عبدالعزيز زيزو (مدرب عام)

وإكرامي حسن (مدرب مساعد)

ومصطفى رمضان دُكه (مدرب مساعد)

وسامي حمدي (مدرب حراس)

ووائل عبدالله (مدير إداري)

وسامي هاشم (إداري شئون قيد)

وهشام جابر (إداري)

ومحمد شعبان (إداري)

ووائل بهاء (رئيس الجهاز الطبي)

و أيمن كساب (إصابات ملاعب)

وعبدالله عبدالكريم (مدلك)

مصطفى بكر (مدلك).

وكان مجلس إدارة نادي ايسترن كومباني برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز، قد أعلن انتقال محمد السيد لاعب الفريق إلي نادي فاركو.

ونجح نادي فاركو في التعاقد مع محمد السيد لاعب خط وسط الفريق مواليد 2003، بيع نهائي.

وتعاقد فاركو مع محمد السيد، بعد ظهوره مع الفريق بشكل مميز في بطولة الممتاز ب الموسم الماضي.

ولفت محمد السيد الأنظار إليه ، وهو ما جعل نادي فاركو يفكر بقوة في التعاقد مع محمد السيد، لتدعيم صفوف الفريق البرتقالي في الدوري الموسم المقبل.