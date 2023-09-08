قرار سعودي بحبس ولي الأمر حال غياب الابن من المدرسة.. اعرف الحقيقة

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن المملكة العربية السعودية قررت إحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% من العام الدراسي دون عذر، إلى النيابة العامة والمحكمة وسجنه.

ونفي المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، محمد الرزقي، صحة الأنباء المتداولة، مؤكدا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك، في تصريحات المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لقناة “العربية.

وأشار “الرزقي” إلى عدم وجود ما يشير إلى هذا الإجراء في نظام حماية الطفل.