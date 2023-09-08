طعنة بالصدر.. طالب ينهى حياة صديقه بالإسكندرية

شهدت مركز أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية، جريمة أهتزت لها الأبدان بعدما أنهى طالب حياة صديقه طعنًا بالصدر ما أودى على حياته في الحال.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقباله طالب مقيم دائرة القسم مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي أثناء إسعافه.

بالانتقال وبسؤال والدته قررت بقيام طالب مقيم بذات العنوان بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

القتل العمد:-

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.