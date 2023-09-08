‎6 طرق فعالة لتحسين الدورة الدموية

يشكل القلب والأوعية الدموية الجهاز الدوري. تتمثل الوظيفة الرئيسية للجهاز الدوري في توفير الأكسجين والمواد المغذية والهرمونات للعضلات والأنسجة والأعضاء في جميع أنحاء الجسم. جزء آخر من الدورة الدموية هو إزالة النفايات من الخلايا والأعضاء حتى يتمكن جسمك من التخلص منها. يضخ قلبك الدم إلى الجسم عبر شبكة من الشرايين والأوردة (الأوعية الدموية)، ويمكن أيضًا تعريف نظام الدورة الدموية لديك على أنه نظام القلب والأوعية الدموية.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لضخ الدم، جرب أيًا مما يلي:

يضخ قلبك الدم إلى الجسم عبر شبكة من الشرايين والأوردة (الأوعية الدموية)، ويمكن أيضًا تعريف نظام الدورة الدموية لديك على أنه نظام القلب والأوعية الدموية.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لضخ الدم، جرب أيًا مما يلي:

1- زيادة ممارسة تمارين الكارديو، يمكن أن يساعد الجري أو ركوب الدراجات أو المشي على تعزيز الدورة الدموية، وينطبق الشيء نفسه على تمارين التمدد قبل ممارسة التمارين الرياضية وبعدها.

2- إذا كنت تدخن أقلع عن التدخين، يمكن أن يمنع التدخين تدفق الدم، ويدمر جدران الأوعية الدموية، ويسبب تراكم الترسبات في الأوردة. يقول الأطباء : "كلما أسرعت في الإقلاع عن التدخين، كلما تحسنت صحتك بشكل أسرع".

3- شرب الشاي الأسود أو الأخضر. مضادات الأكسدة الموجودة في هذه المشروبات تساعد على زيادة عرض الأوعية الدموية حتى يتمكن جسمك من ضخ الدم بسهولة أكبر".

4- إذا كنت تعاني من فقر الدم، تناول مكملات الحديد أو تناول الأطعمة الغنية بالحديد. عندما يكون لديك نقص في الحديد (أو فقر الدم)، فلن يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوزيع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت مكملات الحديد مناسبة لك، أو قم بإدخال السبانخ الغنية بالحديد والبقوليات واللحوم الحمراء (باعتدال) في نظامك الغذائي.

5- فرشاة جافة لجسمك جرب هذه التقنية لتحفيز تدفق الدم: باستخدام فرشاة ناعمة، قم بتمشيط بشرتك بلطف بحركات طويلة لأعلى. وتأكد من البدء من قدميك والانتقال إلى قلبك".

6- تقليل التوتر يمكن القيام بذلك من خلال التأمل، أو اليوجا، أو من خلال قضاء الوقت مع أحبائك بأم