7 خطوات لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر الأمراض القاتلة في العالم، إذا كنت تريد حماية نفسك، فهناك أشياء معينة يجب عليك الانتباه إليها.

ويموت الملايين من الأشخاص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام. قاتل - هناك طرق عديدة لحماية القلب. ويكشف لك الطبيب سبع خطوات تساعدك على القيام بذلك.

ويمكن أن تحدث نوبة قلبية دون سابق إنذار. يقول طبيب القلب ألكسندر كولوبايف خصيصًا لـ MedicForum: "حوالي 50 بالمائة من جميع المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية تظهر عليهم الأعراض قبل 24 إلى 28 ساعة من حدوثها".

خطوات لصحة القلب والأوعية الدموية

كن نشطا، تحرك أكثر.

الإقلاع عن التدخين

تناول طعامًا صحيًا، وتجنب السكر

انتبه لوزنك

مراقبة ضغط الدم لديك

مراقبة مستويات الكولسترول لديك

تأكد من أنك تسترخي بما فيه الكفاية في حياتك اليومية.

علامات التحذير من نوبة قلبية

لأن كل ثانية لها أهميتها أثناء النوبة القلبية، يجب على المصابين أو الحاضرين الاتصال بطبيب الطوارئ فورًا إذا ظهرت العلامات التالية، فهي علامات تحذيرية:

ألم شديد وضغط في الصدر

ضيق في التنفس بدون أو مع أدنى مجهود

ضيق شديد في الصدر

حرقان شديد في الصدر

العرق البارد والجلد البارد المصفر

استفراغ و غثيان

ألم في الجزء العلوي من البطن.

تؤدي أمراض القلب إلى تقصير متوسط العمر المتوقع بشكل كبير، وتُظهر مقارنة متوسط العمر المتوقع أيضًا مدى أهمية ضمان صحة القلب. على سبيل المثال، تتقدم دول البحر الأبيض المتوسط واليابان بفارق كبير عن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا الوسطى.

يقول طبيب القلب: "السبب الرئيسي للتأخر هو زيادة معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية".

ارتفاع ضغط الدم وصحة القلب

إذا كان الضغط في الأوعية الدموية يزداد باستمرار، يتحدث الأطباء عن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم. هذا مرض يصيب الجهاز القلبي الوعائي. في 95% من المرضى لا يوجد سبب عضوي (ارتفاع ضغط الدم الأولي). في حوالي خمسة بالمائة من الحالات، يمكن تحديد سبب عضوي، مثل تضيق الشرايين الكلوية (ارتفاع ضغط الدم الثانوي).