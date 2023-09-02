الفوائد الصحية الهائلة للـ بنجر.. مفيد للإمساك وأمراض القلب

البنجر مفيد للغاية فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويحتوي المحتوى العالي من البيتانين على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والاستهلاك المنتظم للبنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي البنجر على حمض الفوليك كما أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي لأنه غني بالألياف ويمكن أن يمنع الإمساك ، وهو أمر مهم لانقسام الخلايا وتكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة، كما تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا حصريًا لموقع MedicForum.

يحتوي البنجر أيضًا على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامين C والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تقوي جهاز المناعة وتعزز الحيوية العامة.

السبب في أن البنجر مفيد جدًا

يحتوي البنجر على العديد من العناصر الغذائية التي لها تأثير إيجابي على صحتك.

البيتانين: صبغة طبيعية تعطي البنجر لونه الأحمر الزاهي. ثبت أن البيتانين له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحسين صحتك.

القلب والأوعية الدموية: يمكن للبنجر خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. ويرجع ذلك إلى المحتوى العالي من النترات في الدرنة، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم.

الهضم: البنجر غني بالألياف التي تعزز صحة الأمعاء وتمنع الإمساك. تدعم الألياف الغذائية الموجودة في البنجر أيضًا وزن الجسم الصحي لأنها تعزز الشعور بالامتلاء ويمكن أن تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى الفوائد التي سبق ذكرها، يحتوي البنجر أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين C والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

تدعم هذه العناصر الغذائية جهاز المناعة لديك وتقوي عظامك وتعزز صحة العضلات وتعزز الحيوية العامة.

عند تناول البنجر، انتبه إلى أنه يحتوي على الأوكسالات، والتي يمكن أن تسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو أولئك المعرضين لحصوات الكلى.