زمالك 2009 يهزم وادي دجلة ببطولة الجمهوية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير بالتجمع الأول، بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك أحمد إبراهيم هدفين و عمر رضا هدفا.

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة، وخلقوا فرص عديدة تكللت في تسجيل هدفين بالشوط الأول، و هدفا بالثاني و إضاعة بعض الفرص .

ويقود فريق 2009 إسلام عادل المأمور مديرا فنيا، إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدرب حراس مرمى، أشرف محمود إصابات و تأهيل، أحمد محارب إداري، يوسف سيد للمهمات.