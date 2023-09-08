الثلاثاء.. محاكمة 22 متهمًا فى "الهيكل الإدارى للإخوان"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار محمد عمار، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

وفى سياق اخر

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي تصنيع العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية،متخذين من مسكن في القطامية وكرا إجراميا لتنيصنيع الأقراص المخدرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 40 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (4 أشخاص) ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، وترويجها على عملائهم مُتخذين من أحد الأماكن المستأجرة مصنعاً ومخزناً بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على ( 5514 قرصا مخدرا – 222 قرصا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية – كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات والخامات الخاصة بالتصنيع ، وكذا ضبط (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيارتين).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد الإتجار وكذا إستخدام سيارتين للنقل والترويج .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

استقبلت مستشفي أبوكبير المركزى بالشرقية، جثة سائق توك توك عثر عليه متوفيًا فى حالة تعفن داخل منزله، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت تفاصيل الحادث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول،" غازى ع " 58 سنة سائق توك توك مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال التحريات والفحص تبين وجود بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة داخل منزل دائرة المركز وبلتوجه لمكان البلاغ تم العثور على جثة سائق التوك توك فى حالة تعفن داخل غرفة نومه ولا يوجد بالجثة اصابات ظاهرية، كما تم الدفع بسيارة من مرفق الاسعاف بالشرقية، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه رجح مفتش الصحة ان يكون سبب الوفاة سكتة قلبية.