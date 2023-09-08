بريطانيا تُحيي الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث.. ورسالة صوتية للملك تشارلز

تُحيي المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي جلست على عرش بريطانيا 70 عامًا، ويحتفي الملك تشارلز الثالث وعقيلته الملكة كاميلا بحياة ومسيرة إليزابيث بإقامة صلوات خاصة.

وتوفيت إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاماً في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال، مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه، بعد أشهر قليلة من احتفالها باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش لمدة 70 عامًا.

وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكاً للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

الملك تشارلز يُحيي ذكرى والدته

وفي الذكرى الأولى لوفاة إليزابيث الثانية التي جلست على العرش أكثر من 70 عاماً، لم يظهر الملك الجديد على العلن، وإنما أحيا ذكرى والدته مع زوجته في مقر إقامته باسكتلندا، لكنه أصدر بياناً بهذه المناسبة.

فقال الملك في رسالة صوتية نشرتها الصفحة الرسمية للعائلة الملكية على إنستغرام جاء فيها ما معناه: "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكّر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منّا. إنّني ممتنّ للغاية أيضاً للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعاً".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعود الصورة التي اختارها الملك إلى عام 1968، وتظهر الملكة في سن الـ42 عامًا في صورة رسمية. وقد اختار هذه الصورة لتجسيد الذكريات الجميلة للملكة.

تم التقاط هذه الصورة الرسمية، بواسطة سيسيل بيتون في 16 أكتوبر 1968K وتُظهر الصورة الملكة الراحلة وهي تقف جانبًا وتبتسم، وترتدي تاج الدوقة الكبرى فلاديمير، المصنوع من 15 دائرة ماسية متشابكة.

وفي رسالته الخاصة، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن حجم خدمة الملكة الراحلة أكبر بعد عام من وفاتها.

وقال سوناك إنه يعتز بذكرياته عن لقاء الملكة الراحلة، حيث أذهله حكمتها ومودتها وذكائها الحاد.

قرع الأجراس في كنيسة وستمنستر

كان قد أمضى الملك الصيف في مقر إقامته في بيركهول وقلعة بالمورال في أبردينشاير، وعن ذكرى رحيل الملكة، سيتم إطلاق تحية إطلاق النار ظهر الجمعة في هايد بارك وبرج لندن بمناسبة ذكرى اعتلائه العرش.

سيتم أيضًا قرع الأجراس في كنيسة وستمنستر في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش للاحتفال بهذه المناسبة، فيما أعرب الأمير هاري عن تقديره للملكة الراحلة، قائلا إنها "تنظر إلينا جميعا بازدراء".

حالة من التخبط تحيط بالنظام الملكي

وتأتي ذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية وسط حالة من التخبط تحيط بالنظام الملكي، دفعت الملك تشارلز الثالث إلى التحرك لإنقاذ مستقبل النظام، وفق تقارير بريطانية.

مستقبل بات مهددا مع تدني شعبية النظام الملكي، خاصة بين الأجيال الشابة في بريطانيا، بحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للبحوث الاجتماعية وقت تتويج الملك تشارلز الثالث.

إذ أظهر الاستطلاع أن 45% من المشاركين طالبوا إما إلغاء النظام الملكي، وإما قالوا إنه "ليس مهما على الإطلاق" أو "ليس مهما جدا".

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن شعبية العائلة المالكة هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الاستطلاعات، مشيرة إلى أن حالة التخبط التي تعاني منها العائلة المالكة منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية دفعت الملك تشارلز الثالث إلى عقد قمة مع ويليام وكيت لمناقشة مستقبل النظام الملكي، معترفا بالحاجة إلى وضع رؤية أوضح لعهده، في حال أصبح مجرد ملك مؤقت.

لكن الرؤية التي تم طرحها لمستقبل النظام الملكي -وهي مزيج من نشاط الكومنولث والمناخ- لا توحي بالكثير من الثقة، بحسب الصحيفة البريطانية، التي قالت إن "الكومنولث" باتت منظمة بلا دفة وتفتقر إلى إحساس واضح بالهدف.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: