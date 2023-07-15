عضّ طفلة وخالف البروتوكول خلال لقاء الملك تشارلز

«بايدن» يواصل أفعاله المريبة:

بعد سقطاته وزلات لسانه المتلاحقة، بدأ الرئيس الأمريكى جون بايدن فصلاً جديداً وغريباً رصده مقطع فيديو يظهر تصرفه المرعب مع طفلة صغيرة.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة «بايدن»، مداعبة طفلة صغيرة بعضّها على كتفها قبل مغادرته فنلندا، ولكن الخوف أصاب الطفلة ورفضت ذلك بشكل قطعى.

وذكرت قناة «فوكس نيوز» بأن الواقعة حدثت أثناء مغادرة الرئيس الأمريكى لهلسنكى الخميس الماضى، عندما استقبل بايدن موظفى السفارة الأمريكية وعائلاتهم قبل ركوب الطائرة.

وتُظهر المشاهد المنشورة كيف يميل الرئيس الأمريكى البالغ من العمر 80 عاماً نحو فتاة صغيرة تحملها والدتها ويحاول أن يعضها على كتفها.

وبدت الفتاة الصغيرة خائفة خلال الحادث وأدارت رأسها عندما حاول بايدن لاحقاً، تقبيلها.

ولم تتوقف أعمال بايدن المريبة عند هذا الحد، بل سلطت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، الضوء على انتهاك الرئيس الأمريكى جو بايدن، قواعد الآداب والبروتوكول مرتين خلال استقباله من طرف الملك البريطانى تشارلز الثالث، فى قلعة وندسور. وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك فى قلعة وندسور.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» إن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغى لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.