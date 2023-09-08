محاضرة بعنوان "مشكلات صحية تواجه المرأة" بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة " ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمشكلات المجتمعية، عقدت مكتبة الشواشنة بالفيوم محاضرة بعنوان ''مشكلات صحية تواجه المرأة'' تحدثت خلالها حنان حماد معوض مشرفة صحية بالوحدة الصحية بالشواشنة عن المشكلات الصحية التي تمر بها المرأة، وأكدت على ضرورة أن تقوم المرأة بعمل الفحوصات الطبية بشكل دوري ومنتظم في أقرب وحدة صحية لها، حيث يمر الجسم بتحولات هرمونية كبيرة تجلب لها بعض المشكلات الصحية، منها الألم العضلي، والسكري، والسمنة، والربو، والسكتة الدماغية.

وشهدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان '' الإسلام دين السماحة والاعتدال''، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، ناقش خلالها الشيخ عمر محمود عبد الحفيظ سماحة الإسلام في العبادات، وإعطاء رخصة لغير القادرين، فالإسلام دين السَّمَاحة واليُّسرِ، وسماحة الإسلام لا تنافي الحزمَ خاصةً في الحفاظ على المقدسَات، كذلك في مكافَحَة الفساد، ومواجَهَة التطرف والإرهاب، وخطر المخدرات، والتصدي بحزم للإفتراءات والشائعات عبر المواقع والشبكات، وأشار إلى أن الوسطية سمةٌ للإسلام، وهي ضد التطرف، بتطبيق تعاليمه من غير إفراط بالغلو والشدةِ ولا تفريط بتضييع أحكامه وإهمالها.

وفي مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لفرع ثقافة الفيوم ناقشت ماريان مدحت زكي أمينة المكتبة كتاب بعنوان '' الدماغ والحواس '' تأليف دائرة الترجمة، يوضح الكتاب أن الجسم آلة مدهشة، بحاجة إلى ضوابط معقدة لتسييرها، وإن الدماغ هي مركز التحكم، وهي علي إتصال دائم بأعضاء الجسم من خلال شبكة معقدة من الأعصاب والحواس، بينما نظمت مكتبة مطرطارس الفرعية ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، لتدريب الأطفال على عمل مقلمة للأقلام من الفوم والكرتون ضمن فعاليات النشاط الصيفي بفرع ثقافة الفيوم نفذتها شيماء عبد الرحمن مسئولة الفنون التشكيلية بالموقع، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية على المسرح الروماني بميدان السواقي

وفي الختام قدمت فرقة عرب الفيوم البدوية بقصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا على المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم، تضمن باقة متنوعة من أغنيات التراث البدوي، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة واقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.