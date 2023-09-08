غدًا.. إعادة محاكمة متهم فى أحداث عين شمس

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس" للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص فى 25 يناير 2015، وترويع المواطنين، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة.

وفى سياق آخر

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي تصنيع العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية، متخذين من مسكن في القطامية وكرا إجراميا لتنيصنيع الأقراص المخدرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 40 مليون جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (4 أشخاص)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وترويجها على عملائهم مُتخذين من أحد الأماكن المستأجرة مصنعاً ومخزناً بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على ( 5514 قرصا مخدرا – 222 قرصا مؤثرا في الحالة النفسية والعصبية – كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات والخامات الخاصة بالتصنيع، وكذا ضبط (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيارتين).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد الاتجار وكذا استخدام سيارتين للنقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.