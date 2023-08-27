الأمن يضبط 3 عناصر إجرامية بالمنوفية

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالمنوفية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين دائرة مركز شرطة قويسنا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، حبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها "64.000 بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

بداية الواقعة عقب ورود محضر إلى مركز شرطة المنشأة جنوب سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ من نجار و"2" آخرين يقيمون دائرة مركز شرطة المنشأة بتضررهم من سائق ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشأة لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 64.000 بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

تم استصدار إذن النيابة العامة وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، حبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها "64.000 بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.