إحباط مُحاولة إجرامية لترويج مخدرات بقيمة مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص وسيدة بمحافظة دمياط بقصد الإتجار.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة.

حملة أمنية لضبط تجار المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم ثان دمياط وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلوجرام -كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى)..وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة.

هذا وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( مليون و 805 ألف جنيه تقريباً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.