جودوين يعود للوحدة السعودي بعد غياب 3 أعوام

أعلن نادي الوحدة السعودين اليوم الجمعة، عن ضم اللاعب كرايج جودوين، قادمًا من نادي أدلايد يونايتد الأسترالي.

الوحدة يعلن عودة جودوين

نشر حساب الوحدة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مرحبًا بعودتك كريج جودوين».



ولم يكش فنادي الوحدة عن تفاصل العقد والمدة الزمنية.





وكان الدولي الأسترالي السابق سبق له اللعب في صفوف الوحدة موسم 2017 وحتى 2020، قبل أن تتم إعارته إلى نادي أبها لمدة موسم واحد، ثم أعاره الوحدة مجددًا إلى أدلايد يونايتد الأسترالي.



ويلعب جودوين البالغ من العمر 31 عاماً، في خانة الجناح، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، وظهر مع فريقه السابق في 28 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 10.



وظهر جودوين مع أندية مان سيتي الإنجليزي تحت 21 عاماً ونيو كاسل الأسترالي وسبارتا الهولندي، ومثل منتخب بلاده في منافسات كأس العالم قطر 2022.