روسيا.. انطلاق الانتخابات في أكثر من 80 منطقة وسط تنديد واسع

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في روسيا، اليوم الجمعة، ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى البلاد في سبتمبر 2022، وسط تنديد أوكراني ووصف الانتخابات بأنها "صورية تنظمها روسيا في أراض أوكرانية محتلة".

وفي المجموع، يجري هذا العام في إطار ما يسمى "يوم التصويت الموحد" أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية، حيث تشهد 21 منطقة انتخابات مباشرة لقادتها، بينها انتخابات عمدة موسكو وحاكم مقاطعة موسكو، فيما تجري في 20 من الأقاليم الروسية انتخابات نواب الهيئات التشريعية المحلية، وفي 17 منطقة انتخابات بلدية.

كما تجري هناك أيضا انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي في أربع دوائر انتخابية فردية.

وفي معظم المناطق يستمر التصويت على مدى 3 أيام، حيث ستكون أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي وستغلق الأحد 10 سبتمبر.

ومن أبرز الخصائص التي تميز انتخابات هذا العام، أنها الأولى التي تشارك فيها 4 كيانات روسية جديدة هي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوريجيا، حتى على الرغم من سريان "حالة الحرب" (الأحكام العرفية) فيها، ما تطلب إدراج تعديلات في التشريع الانتخابي، حسبما ذكرت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا.

وتم تنظيم التصويت المبكر في لوغانسك وخيرسون اعتبارا من 31 أغسطس، وفي دونيتسك وزابوريجيا من 2 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر، حيث كانت مجموعات متنقلة من موظفي اللجان الانتخابية تتيح للناخبين إمكانية الاقتراع في منازلهم أو بالقرب منها.

ومن المتوقع أن يحضر مراقبون أجانب الانتخابات في المناطق الجديدة، وأكدت لجنة الانتخابات في خيرسون حضور خبراء من البرازيل والهند وآيسلندا وإسبانيا وموزمبيق وهولندا.

وهذا العام يشارك في الانتخابات على مختلف المستويات أكثر من 81 ألف مرشح، منهم ما يزيد على 70 ألف مرشح ينتمون إلى 20 حزبا سياسيا من أصل الـ25 حزبا المسجلة رسميا. أما الآخرون الذين يفوق عددهم 10 آلاف فهم مترشحون مستقلون. ولا تتجاوز نسبة رفض التسجيل 1.5% من إجمالي عدد المرشحين.

في كييف، نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة "بانتخابات صورية تنظمها روسيا في أراض أوكرانية محتلة"، قائلة إنها "باطلة" وليس لها أساس قانوني.

ودعت الوزارة شركاء أوكرانيا الدوليين إلى التنديد بالتصويت وعدم الاعتراف بالنتائج.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال، أمس الخميس، إن "الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في المناطق المحتلة من أوكرانيا غير شرعية".

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