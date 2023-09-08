جثمان و 71 مصابًا.. حوادث الطرق تلون الجمعة بالأحمر

تواصل حوادث الطرق إزهاق ارواح وحصد مصابين عدة، وذلك لما شهدته طرق ومحاور الجمهورية اليوم الجمعة، من إنقلابات وإصطدامات اودت بحيات البعض وإصابات البعض الأخر، وسنعرض لكم خلال هذا التقرير كواليس تلك الحوادث المؤلمة.

"الوفد" تعرض أبرز حوادث الطرق لليوم

4 إصابات في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

شهد طريق أسيوط الجديد، حادث أنقلاب سيارة أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة على طريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

وتم انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة انقلاب سيارة وإصابة "اسماء.ج.ث" 30 عامًا، و"شيماء.ن.ا" 30 عامًا، و" امينة.و.م" 16 عامًا، و"احمد.ف.م" 13 عامًا، والجميع من قرية العقال البحرى.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقق.

اختلال عجلة القيادة..إصابة 24 شخص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

أصيب، منذ قليل، ٢٤ شخصًا في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز الفتح، في أسيوط، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي مدير أمن أسيوط إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم ٣٩٨٢ بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين إصابة ٢٤ شخصا، وأن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة.

تم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج، وكشفت مصادر طبية استقرار حالة المصابين، وتم التحفظ على المركبة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

انقلاب سيارة يصيب 15 شخصًا بإصابات خطيرة "السويس/ الإسماعيلية"

شهد طريق السويس/ الإسماعيلية، إصابة 15 شخصاً فى حادث انقلاب سيارة نقل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث.

كان مدير مرفق الإسعاف بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل رقم ط س د 3114 أمام مسجد الصحابة قبل النفق بـ 5 كيلومتؤات على طريق الأسماعيلية/ السويس في اتجاه السويس.

كما كشفت التقارير أن الحادث أسفر عن إصابة 15شخصًا، جاري نقلهم إلى مستشفى السويس العام، تم تحرير محضر بالحادث بقسم شرطة فيصل.

إصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب، مساء الخميس، 6 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بحائط بمنطقة القلاعية بمركز أبوتشت، وتم نقلهم للمستشفى لتلقيهم الإسعافات اللازمة.

كان اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا، فت تلقى إخطارًا من الدكتور عمرو العرشى مدير مرفق إسعاف قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة بابوتشت.

وعلى الفور توجهت عربات الإسعاف برفقة سيارة الشرطة لمحل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بحائط نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى بهجورة لتلقى العلاج والاسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

بالأسماء..انقلاب سيارة ينهي حياة شخص وصيب 3 اخرين بطريق "الضبعة /القاهرة"

لقي شخص مصرعه فيما وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي في الكيلو 200، قبل الكارتة بـ5 كيلو.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف برفقة سيارة الشرطة إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

كانت مستشفى العلمين النموذجي، قد أستقبلت مصابي حادث سيارة طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وهم "لبيبة محمد عكاشة" 73 سنة، من القاهرة، مصابة بكسر بالفقرات القطنية والكتف الأيمن وكدمات متفرقة، و"سيف الإسلام عبدالنبي السيد"، 50 سنة، من القاهرة، مصاب بجرح رضي بالذراع الأيمن، و"فاطمة فؤاد سعيد"، 48 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، و"عطا محمد محمد عكاشة"، 65 سنة، من القاهرة، وصل المستشفى جثة هامدة.

15 مصاب .. انقلاب سيارة بطريق "إسكندرية مطروح الصحراوي"

أصيب 15 شخصًا بإصابات متفرقة، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية مطروح الصحراوي اليوم الجمعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إشارة من إدارة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق إسكندرية مطروح الصحراوي.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة التي أجريت تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة وقد اسفر ذلك عن إصابة 15 شخصا وسط كثافات مرورية عالية، وتم الدفع بونش إغاثة لاستعدال السيارات مرة أخري، ورفع حطام الطريق وسير المركبات إلي طبيعتها.

جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقيهم العلاج اللازم والأطمئنان على حالتهم الصحية.

بالأسماء..إصابة 4 في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

صيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: "رجب فهمي مجاهد"، 55 عامًا، و"محمد إمام إبراهيم"، 40 عامًا، و"رضا عبد المنعم صالح"، 55 عامًا، و"سامية عبد المنعم صالح"، 55 عامًا، جميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير.

نقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

للمزيد من اخبا الحوادث اضغط هنا.