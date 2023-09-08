توقيعات الجماهير تزين قمصان السعودية أمام كوستاريكا

يلعب منتخب السعودية اليوم الجمعة، مباراة ودية أمام نظيره كوستاريكا، وذلك ضمن الإستعدادات لكأس آسيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: “ سنلعب اليوم أمام منتخب كوستاريكا بقمصان تحمل تواقيع جماهيرنا”.

وتضمن منشور منتخب السعودية عبر صفحته الرسمية فيديو لقمصان الفريق حاملا توقيعات للجماهير السعودية.

يذكر أن أعلن مانشيتي عن قائمة منتخب السعودية لمباراة كوستاريكا وجاءت القائمة كالتالي:-

محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.