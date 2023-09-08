محمد صلاح يصمد أمام أموال السعودية

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح الصمود أمام أموال السعودية، في ظل العروض المغرية التي يقدمها اتحاد جدة السعودي لضمه من ليفربول.

ولم يتحدث محمد صلاح حتى الآن عن تلك العروض المقدمة من اتحاد جدة السعودي من أجل ضم اللاعب المصري.

وتعتبر تلك نقطة إيجابية بالنسبة لمحبي محمد صلاح المصريين، حيث أثبت الفرعون أن الموهبة المصرية لايمكن أن يتم إغرائها بالأموال.

محاولات سعودية لإقناع محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

ولم تتوقف المحاولات السعودية حتى الآن لإقناع صلاح وليفربول بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي مهما كان الثمن، حتى وصل العرض إلى مبلغ خرافي غير مسبوق في التاريخ يدور في حدود 200 مليون جنيه إسترليني 234 مليون يورو.

وأشار موقع ليفربول دوت كوم إلى أن وفداً من نادي الاتحاد السعودي وصل بريطانيا لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح حيث حصل ليفربول على عرض بديل بقيمة أعلى، لكن الموقع أكد أن ليفربول ليس لديه نية لخسارة صلاح وفي الوقت نفسه، تم طرح اسم بول ميرسون بديلاً لصلاح.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد صرح بأن محمد صلاح باقٍ مع ناديه حتى نهاية عقده.

وقال مدرب ليفربول لشبكة سكاي سبورتس بعد الفوز 3-0 على أستون فيلا: "لم تكن لدي أي شكوك قط بشأن مستقبله مع النادي وتفانيه في هذا النادي".

وتابع يقول: "إنه لاعبنا، يريد اللعب هنا وهذا كل شيء"، بحسب ما نشر موقع فوسبال ترانسفير الألماني، الأمر الذي أكدته أكثر من وسيلة إعلامية أوروبية.

كما أكد مدير أعمال محمد صلاح رامي عباس الأمر نفسه، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه إذا كان هناك تفكير في مغادرة صلاح للفيربول هذا العام لما كان اللاعب جدد تعاقده.

ويقول موقع النادي إن لاعب خط وسط ليفربول دومينيك زوبوسزلاي ذكر أن صلاح أخبر زملائه في الفريق أنه يريد البقاء في أنفيلد.

ويرى خبراء ومحللون رياضيون أنه إذا غادر محمد صلاح ليفربول في هذا التوقيت فإن النادي سيتحطم تماماً، خاصة مع رحيل نجوم كبار مثل ساديو ماني وهندرسون.

وتضيف وسائل إعلام أخرى أنه من الصعب للغاية أن ينضم صلاح للدوري السعودي في هذا الوقت بالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي للانتقالات في أوروبا، وأن الانتقال – إن حدث – فسيكون في العام المقبل.