باقي 14 يومًا.. موعد انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد أجواء شديدة الحرارة لليوم الثاني على التوالي ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب الصعيد 46 درجة، موضحة أنه يبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة يوم السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45.

وأكدت الحسابات الفلكية والأرصاد الجوية، أن باقي على انتهاء فصل الصيف 14 يومًا لتكون أخر أيامه 22 سبتمبر الجاري، وذلك بعد بدايته الفعلية في 21 يونيو 2023 إذ يبلغ طوله 93 يومًا و 13 ساعة و 52 دقيقة، وبالتالي تكون البداية الفعلية لفصل الخريف يوم 23 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 89 يومًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 41 والصغرى 30

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى 24

جنوب الصعيد:- العظمى 45 والصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 39 والصغرى 29

شمال الصعيد:- العظمى 37 والصغرى 23

جنوب الصعيد:- العظمى 42 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 والصغرى 26

السواحل الشمالية:- العظمى 35 والصغرى 25

جنوب سيناء:- العظمى 39 والصغرى 29

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى 25

جنوب الصعيد:- العظمى 42 والصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 34 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 40 والصغرى 30

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى 23

جنوب الصعيد:- العظمى 42 والصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 41 والصغرى 30

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى 23

جنوب الصعيد:- العظمى 43 والصغرى 28

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