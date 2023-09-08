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الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

باقي 14 يومًا.. موعد انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

فصل الخريف
فصل الخريف

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد أجواء شديدة الحرارة لليوم الثاني على التوالي ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب الصعيد 46 درجة، موضحة أنه يبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة يوم السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45.

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حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة

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حضري كاسترد بالليمون المنعش في الصيف

وأكدت الحسابات الفلكية والأرصاد الجوية، أن باقي على انتهاء فصل الصيف 14 يومًا لتكون أخر أيامه 22 سبتمبر الجاري، وذلك بعد بدايته الفعلية في 21 يونيو 2023 إذ يبلغ طوله 93 يومًا و 13 ساعة و 52 دقيقة، وبالتالي تكون البداية الفعلية لفصل الخريف يوم 23 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 89 يومًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 والصغرى  25

السواحل الشمالية:- العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 41 والصغرى  30

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى  24

جنوب الصعيد:- العظمى 45 والصغرى 28 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 والصغرى  25

السواحل الشمالية:- العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 39 والصغرى  29

شمال الصعيد:- العظمى 37 والصغرى  23

جنوب الصعيد:- العظمى 42 والصغرى  27

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 والصغرى  26

السواحل الشمالية:- العظمى 35 والصغرى 25

جنوب سيناء:- العظمى 39 والصغرى  29

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى  25

جنوب الصعيد:- العظمى 42 والصغرى  28

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 والصغرى  25

السواحل الشمالية:- العظمى 34 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 40 والصغرى  30

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى  23

جنوب الصعيد:- العظمى 42 والصغرى  28

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 والصغرى  25

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 41 والصغرى  30

شمال الصعيد:- العظمى 38 والصغرى  23

جنوب الصعيد:- العظمى 43 والصغرى  28

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الجريدة الورقية