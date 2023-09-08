شاب يدهس سيدة وابنتها وحاول الهروب والأمن يضبطه

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة مدير الأمن، في كشف ملابسات واقعة صدم سيارة لربة منزل وابنتها حال عبورهما الطريق ووفاتهما بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم وتم تشكيل فريق بحث، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل وابنتها مقيمتين بدائرة القسم، صدمتهما سيارة "مجهولة ولاذ قائدها بالفرار" مما تسبب فى وفاتهما متأثرتان بإصابتهما.

أسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ملك طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المتسببة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأقر المتهم أمام رجال المباحث بالقاهرة، بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.