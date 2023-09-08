أحدثت ضجة.. كشف ملابسات "ملاكي بدون لوحات" تجوب شوارع مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً صورة لسيارة ملاكى قام قائدها بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة حادث تصادم في منطقة منشأة ناصر ، حيث صدمت سيارة سيدة ونجلتها ولقوا مصرعهم وفر الجاني هاربا وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (ربة منزل ونجلتها- مقيمتان بدائرة القسم) إصطدمت بهما سيارة "مجهولة ولاذ قائدها بالفرار" مما تسبب فى وفاتهما متأثرتان بإصابتهما.

أسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها ملك (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المتسببة فى الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر سقط في قبضة الأجهزة الأمنية مستريح جديد في منطقة الزاوية الحمراء، هذه الواقعة نصب المتهم شباكه لاصتياد ضحاياه بعدما اتهمه وخدعهم بقدرته على تفسير الراغبين منهم العمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم هناك ،على خلاف الحقيقة،واستولى منهم على مبالغ مالية طائلة في مقابل تحقيق وعوده الزائفة .

الضحايا وجدوا انفسهم في ورطة بعدما اكتشفوا تعرضهم للنصب وضياع اموالهم في يد المتهم الذي تمكن من خداعهم ، أخطر المجني عليهم قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة،وحرروا بلاغات بتضررهم من 5 أشخاص )،قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، تبين أنه (محكوم عليه فى 32 حكم حبس فى قضايا " تبديد - نصب " بالسجن 47 سنة و 3 شهور ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.