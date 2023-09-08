ضبط 4 عمال لقيامهم بالتعدي بالضرب على آخر

نجحت الداخلية في ضبط 4 عمال لقيامهم بالتعدى بالضرب على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة ، حال تواجده بالشقة محل سكنهم ، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة ، إلا إنه توفى أثناء ذلك.