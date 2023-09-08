دفعة سميحة أيوب تتألق في فوتوغرافيا.. صور

في ليلة استثنائية بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ، وبحضور جماهيري كامل العدد انطلقت أولي ليالي مسرحية فوتوغرافيا عرض تخرج الدفعة الثانية لورشة تركواز كاستنج دايركتور لاعداد الممثل الشامل ( دفعة سميحة أيوب ) علي مسرح جراند طيبة بمدينة نصر.

وشهدت الليلة حضور عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني - محمد جمعة - أحمد شاكر عبد اللطيف- فوزية - يوسف اسماعيل - إسراء عبد الفتاح - محمد مرزبان - ضياء عبد الخالق ،احمد جمال سعيد ، عمرو جمال و المخرج أحمد خالد أمين ، المخرج عمرو عابدين وعدد من النقاد والاعلاميين.

ومن المقرر تقديم العرض لليلة ثانية في الثامنة مساء اليوم بحضور جماهيري إضافة إلي عدد من الفنانين و مخرجي الدراما التلفزيونية .

فريق عمل فوتوغرافيا

" فوتوغرافيا " تأليف سامح عثمان ، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى ، ديكور مصطفي حامد ، إكسسورات و أزياء سماح نبيل ، إضاءة إبراهيم الفرن، ، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني ، إشراف عام أحمد مسعود ، إنتاج عبد الرحمن تمام و أحمد تمام ، إخراج سامح بسيوني.

دفعة سميحة أيوب تتألق في فوتوغرافيا

دفعة سميحة أيوب تتألق في فوتوغرافيا

دفعة سميحة أيوب تتألق في فوتوغرافيا

دفعة سميحة أيوب تتألق في فوتوغرافيا