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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دفعة سميحة أيوب تتألق في فوتوغرافيا.. صور

دفعة سميحة أيوب 
دفعة سميحة أيوب  تتألق في فوتوغرافيا

في ليلة استثنائية بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ، وبحضور جماهيري كامل العدد انطلقت أولي ليالي مسرحية  فوتوغرافيا  عرض تخرج الدفعة الثانية لورشة تركواز كاستنج دايركتور  لاعداد الممثل الشامل ( دفعة سميحة أيوب ) علي مسرح جراند طيبة بمدينة نصر.

 

 

وشهدت الليلة حضور عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني - محمد جمعة - أحمد شاكر عبد اللطيف- فوزية - يوسف اسماعيل - إسراء عبد الفتاح - محمد مرزبان - ضياء عبد الخالق ،احمد جمال سعيد ، عمرو جمال و المخرج أحمد خالد أمين ، المخرج عمرو عابدين وعدد من النقاد والاعلاميين.

 

 

ومن المقرر تقديم العرض لليلة ثانية في الثامنة مساء اليوم بحضور جماهيري إضافة إلي عدد من الفنانين و مخرجي الدراما التلفزيونية .

 

فريق عمل فوتوغرافيا 

 

" فوتوغرافيا  " تأليف سامح عثمان ، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى ، ديكور مصطفي حامد ، إكسسورات و أزياء سماح نبيل ، إضاءة إبراهيم الفرن، ، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني ، إشراف عام أحمد مسعود  ، إنتاج عبد الرحمن تمام و أحمد تمام ، إخراج سامح بسيوني.

دفعة سميحة أيوب  تتألق في فوتوغرافيا 
دفعة سميحة أيوب  تتألق في فوتوغرافيا 
دفعة سميحة أيوب  تتألق في فوتوغرافيا 
دفعة سميحة أيوب  تتألق في فوتوغرافيا 
دفعة سميحة أيوب  تتألق في فوتوغرافيا 

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