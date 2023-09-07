انتزاع ممتلكات السودان بعد حل قوات الدعم السريع

علّق الباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، على انتزاع ممتلكات دولة السودان من قوات الدعم السريع، بعد إصدار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مرسوم دستوري يقضي بحل ميليشيا الدعم السريع، قائلًا: "إن الميليشيا استهدفت الاستيلاء على السلطة، وصدر قرار من البرهان بحلها".

قال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على قناة “القاهرة الإخبارية”: “إن المرسوم الدستوري الآن ألغى قانون الدعم السريع، وهذا يترتب عليه أشياء كثيرة، من ضمنها: أن كل ممتلكات الدعم السريع، مثل العقارات والمنقولات والأموال أصبحت مملوكة للدولة”.

أضاف: "الخطوات التي اتخذتها السودان تستهدف قادة الدعم السريع وعناصرها وفقًا لهذا القانون، لأنها تمردت على القوات المسلحة، وبعد محاولة اختطاف السلطة وضلوع ميليشيا الدعم السريع في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جرى إلغاء قانون الدعم السريع بمرسوم دستوري في إطار سلطات رئيس مجلس السيادة".

الميليشيا أصبحت مجموعة من العصابات المدانة بارتكاب جرائم حرب:

شددَّ، على أن هذه الميليشيا أصبحت مجموعة من العصابات المدانة بارتكاب جرائم حرب ولا توصف إلى جماعة إرهابية، متوقعًّا أن تصدر قرارات دولية باعتبار الدعم السريع جماعة إرهابية؛ لأنها فعلت كل ممارسات الجماعات الإرهابية.

